Nietypowy wypadek. Pieszy potrącił jadącą ciężarówkę

Pieszy uderzył w bok ciężarówki

Z ustaleń portalu Moja Ostrołęka wynika, że w czasie, kiedy do przejścia dla pieszych zbliżał się 70-letni mężczyzna, do pasów dojeżdżała ciężarówka. Kierowca pojazdu nie miał możliwości zahamowania, w ostatniej chwili odbił w lewo, by uniknąć potrącenia.

Starszy mężczyzna, zamiast zatrzymać się, w dalszym ciągu szedł przez przejście i w efekcie uderzył w bok ciężarówki.

Senior został przetransportowany do szpitala.

Na chwilę obecną policja nie wskazuje, który z uczestników ruchu drogowego jest winny całemu zdarzeniu. Prawdopodobnie decyzję w tej kwestii podejmie sąd.

Reklama

Kierowcy i piesi, zachowajcie ostrożność na przejściach dla pieszych

Policja niezmiennie apeluje o ostrożność na przejściach dla pieszych.

Choć od czerwca 2021 roku obowiązuje znowelizowany przepis drogowy, dzięki któremu piesi, którzy wchodzą na przejście dla pieszych mają pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami. Nie oznacza to jednak, że mogą oni wchodzić na pasy niemal bezrefleksyjnie, bez sprawdzenia, czy nie nadjeżdża żaden pojazd.

Kierowca z kolei, dojeżdżając do przejścia dla pieszych powinien być przygotowany, że w każdej chwili może zostać zmuszony do zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

***