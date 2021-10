Niebezpieczny pirat zatrzymany. Pomogło nagranie z kamerki

11 października w Ropczycach jeden z kierowców zarejestrował niebezpieczną jazdę osoby prowadzącej Toyotę. W ciągu kilkunastu sekund kierowca popełnił kilka niebezpiecznych wykroczeń drogowych, w tym wyprzedził na podwójnej linii ciągłej w rejonie skrzyżowania oraz na przejściu dla pieszych i to w chwili, gdy był na nim pieszy.



Gdyby przechodzący przez jezdnię nie dostrzegł zagrożenia się nie zatrzymał, niechybnie doszłoby do potrącenia.



Nagranie z kamery trafiło na policję, a funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość kierującego Toyotą. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec Ropczyc. Za popełnione wykroczenia, młody mężczyzna wkrótce poniesie odpowiedzialność przed sądem. Grozi mu kara grzywny, a także utrata uzyskanego niedawna prawa jazdy.



Policjanci apelują do kierowców, którzy zarejestrują niebezpieczną jazdę innych użytkowników dróg, o przesyłanie nagrań.





Reklama