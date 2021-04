Nie zabezpieczył 23 ton ładunku, bo... "ma on swój ciężar"

To prawda, że im cięższy jest dany przedmiot, tym trudniej go przesunąć. Szkoda tylko, że tacy domorośli teoretycy fizyki trafiają się wśród kierowców zawodowych i później stwarzają zagrożenie na drogach.

Zdjęcie / ITD

Reklama

We wtorek (27 kwietnia) na autostradzie A2 funkcjonariusze ITD z Konina zatrzymali do rutynowej kontroli zestaw należący do przedsiębiorcy z Litwy. Ciężarówką przewożono 23 tony granulatu polietylenu z Litwy do Niemiec.

Reklama

Kierowca nie zabezpieczył prawidłowo przewożonego ładunku w naczepie. Twierdził, że towar ma swój ciężar i nie powinien się przemieścić podczas jazdy. Przyznał również, że nie zabezpieczył prawidłowo ładunku, ponieważ spieszył się, aby dowieźć go na czas.

Transport worków z granulatem wstrzymano do momentu ich prawidłowego zabezpieczenia pasami. Inspektorzy ukarali kierowcę 300-złotowym mandatem.