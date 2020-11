Nie słuchaj pseudoekspertów. Bez odblasków narażasz się na śmierć

Policjanci systematycznie apelują do pieszych, by w okresie jesienno-zimowym, biorąc pod uwagę zmienne warunki pogodowe i wcześnie zapadający zmrok, nosili odblaski. Pieszy lub rowerzysta bez elementów odblaskowych czy też oświetlenia roweru jest praktycznie całkowicie niewidoczny.

Za bezpieczeństwo na drodze odpowiedzialny jest każdy uczestnik ruchu drogowego. Każdy, nawet najmniejszy element odblaskowy, jest wyraźnym sygnałem dla kierującego, że pieszy czy rowerzysta znajduje się właśnie w tym momencie na drodze.

W warunkach zmniejszanej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą czy opadami deszczu, element odblaskowy odgrywa bardzo ważną rolę w bezpiecznym poruszaniu się po drodze niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jeśli do niesprzyjających warunków atmosferycznych dojdzie jeszcze pora wieczorowo-nocna, to na nieoświetlonym odcinku drogi do wypadku z udziałem pieszego bądź rowerzysty może dojść w każdej chwili.

Przepisy wymagają noszenia odblasków jedynie poza terenem zabudowanym. Jednak dla własnego bezpieczeństwa warto to robić zawsze. Aż trudno uwierzyć, że tak oczywista sprawa może wywoływać kontrowersje. A jednak, niektórzy tzw. "piesi aktywiści" uważają nakaz noszenia odblasków za ograniczanie ich swobód obywatelskich! Bardzo ważne jest, żeby nie słuchać takich ludzi, a w zamian zadbać o własne bezpieczeństwo i dać się zauważyć.

