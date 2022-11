Największy w historii Polski transport drogowy zbliża się do Warszawy

Spis treści: 01 Kolumna jedzie tylko nocą

02 W nocy z soboty na niedzielę maszyna TBM dotrze pod Warszawę

03 W niedzielny wieczór transport ruszy w kierunku Lublina

Przypomnijmy, że transport wyruszył z Opola i jedzie aż za Rzeszów, gdzie będzie wiercił tunel na budowie drogi ekspresowej S19. W najbliższych dniach konwój przejedzie przez Warszawę. W województwie mazowieckim będzie poruszał się przez kilka dni drogami ekspresowymi S8, S2 i S17.

Z uwagi na wielkość transportu i bezpieczeństwo przejazdy będą odbywać się nocami, jednak kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Autostrada A1 zablokowana. Powodem największy transport w historii

Z uwagi na wielkość transportu i bezpieczeństwo przejazdy będą odbywać się nocami, jednak kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Autostrada A1 zablokowana. Powodem największy transport w historii

Kolumna jedzie tylko nocą

W nocy z 18 na 19 listopada (piątek/sobota) kolumna TBM ok. godz. 23 przekroczy granicę woj. łódzkiego i mazowieckiego. Około godziny 5.30 dotrze do węzła Janki na S8, gdzie zaplanowano postój do 19 listopada (sobota) do godziny 22.

Transport maszyny TBM będzie się poruszał z prędkością do 10 km/h na mostach, a poza nim w granicach 20-30 km/h. "W związku z tym, w czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8 pomiędzy węzłami Kowiesy i Janki, możliwe będą utrudnienia na jezdni w kierunku Warszawy. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych" - przekazała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Zaznaczyła, że około godziny 23.30 zator drogowy utworzony za kolumną będzie rozładowany w rejonie MOP-u Gurba. Około północy transport przejedzie S8 w rejonie węzła Mszczonów Północ, gdzie samochody jadące w kierunku Warszawy będą mogły zjechać na drogę krajową nr 50. Dojadą nią do węzła Wiskitki, gdzie możliwy będzie wjazd na autostradę A2 w kierunku Warszawy.

Przerwę 45-minutową (od 00.45 do 1.30) zaplanowano w rejonie MOP Krze Duże (zamknięta zostanie wtedy jezdnia główna S8 dla maszyny TBM). Ruch pojazdów zostanie przekierowany na jezdnię obsługującą MOP. "Na węźle Młochów około godziny 3.20 zator drogowy utworzony za kolumną w kierunku Warszawy będzie rozładowany z wykorzystaniem ronda węzłowego" - przekazała rzeczniczka.

Podkreśliła, że bez utrudnień będzie się odbywał ruch w kierunku Wrocławia.

W nocy z soboty na niedzielę maszyna TBM dotrze pod Warszawę

W sobotę 19 listopada o godzinie 22.00 transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy i węzła Opacz. Następnie drogą ekspresową S2 oraz ulicami Warszawy dotrze do węzła Lubelska (S17) ok. godz. 6, gdzie zaplanowano kolejny postój na jezdni S17 do 20 listopada (niedziela) do godz. 22. Ruch zostanie przekierowany na jezdnie boczne.

"W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8 z węzła Janki do węzła Opacz, a następnie S2 do węzła Lubelska, może tworzyć się zator na jezdni S8 w kierunku Warszawy oraz S2 w kierunku Terespola" - przekazała rzeczniczka.

Transport, po wyjeździe z węzła Janki, będzie poruszał się drogą ekspresową S8. Następnie około godz. 23 na węźle Opacz zjedzie na drogę ekspresową S2 w kierunku Terespola. Około północy kolumna przejedzie przez węzeł Warszawa Lotnisko, co spowoduje utrudnienia na S2 w kierunku węzła Lubelska. Następnie na węźle Puławska (przed tunelem POW) kolumna zjedzie z drogi ekspresowej i w godz. 00.30 - 3 będzie poruszała się po drogach miejskich (ul. Puławska, Pileckiego, Ciszewskiego, Rodowicza Anody, Dolina Służewiecka, Wilanowska, Przyczółkowa) .

Na węźle Wilanów w ciągu S2 (wylot z węzła w kierunku Terespola) zaplanowano 45-minutową przerwę.

Około godz. 4 transport maszyny TBM będzie poruszał się drogą ekspresową S2 w kierunku Terespola (całą szerokością jezdni). Jak przekazała Tarnowska, około godziny 5 zator drogowy utworzony za kolumną będzie rozładowany z wykorzystaniem jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na węźle Patriotów. Okoły godziny 6 transport zatrzyma się na postój na jezdni S17 na węźle Lubelska. Kierowcy jadący od Zakrętu (DK2) będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.

W niedzielny wieczór transport ruszy w kierunku Lublina

20 listopada (niedziela) o godzinie 22 transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina do MOP Wola Korycka, gdzie około godziny 5.30 dotrze na kolejny postój. Będzie on trwać do 21 listopada (poniedziałek) do godz. 22.

"W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S17 pomiędzy węzłem Lubelska i węzłem Gończyce, może tworzyć się zator na jezdni w kierunku Lublina. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych" - przekazała rzeczniczka GDDKiA. "Na węźle Otwock około godziny 23 zator drogowy utworzony za kolumną będzie rozładowany z wykorzystaniem ronda węzłowego (pod S17). Natomiast około godziny 0.30 zator drogowy będzie rozładowany z wykorzystaniem jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na węźle Kołbiel" - dodała.

Przerwę 45-minutową (od 1.45 do 2.30) zaplanowano na węźle Lipówki (na jezdni głównej S17) - ruch pojazdów będzie zapewniony po jezdni zbiorczo-rozprowadzającej obsługującej również MOP Pilawa. Na obwodnicy Garwolina ok. godz. 3.20 będzie możliwy postój kolumny TBM, umożliwiający rozładowanie zatoru w rejonie węzła Garwolin Zachód. Dla pojazdów o masie całkowitej do 10 ton jadących w kierunku Lublina zalecany objazd przez Garwolin. Około godziny 4.15 kolumna TBM umożliwi rozładowanie zatoru drogowego w rejonie węzła Górzno. Około godziny 5.30 transport maszyny TBM dotrze do MOP Wola Korycka.

21 listopada (poniedziałek) o godzinie 22 transport wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina z MOP Wola Korycka, na kolejny postój do MOP Markuszów już na terenie województwa lubelskiego. W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S17 na jezdni w kierunku Lublina, mogą pojawić się utrudnienia. GDDKiA apeluje do kierowców o korzystanie z tras alternatywnych. Około godziny 23.30 zator drogowy utworzony za kolumną będzie rozładowany w rejonie MOP Niwa Babicka.

To największy transport drogowy w historii Polski

"Tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono. Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu" - podkreśliła Małgorzata Tarnowska. "Konwoje będą posiadać specjalistyczne zabezpieczenie. Będą to m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem oraz lokalne wsparcie Policji" - dodała.

Maszyna typu TBM, o średnicy ponad 15 metrów, przypłynęły do Szczecina z Hiszpanii. Stamtąd została spławiona Odrą do Opola, a do Babicy, w województwie podkarpackim, dotrze drogami. Tam posłuży do wydrążenia ponad dwukilometrowego tunelu, który będzie usytuowany nawet 100 metrów pod powierzchnią terenu. TBM będzie przewożony w trzech konwojach składających się łącznie z czternastu zestawów transportowych - złożonych z ciągnika lub ciągników balastowych i specjalistycznych platform. Najcięższy z zestawów będzie ważył blisko 500 ton i będzie miał długość ponad 74 metrów i szerokość 9 metrów.

