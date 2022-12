Nagrał, jak inne auto zalicza piruet i wypada z drogi. Powinien zostać surowo ukarany?

Dołącz do nas:

To jeden z tak zwanych filmów "ku przestrodze", faktycznie doskonale pokazujący, jak niewiele trzeba w warunkach zimowych, żeby doszło do nieszczęścia. Sporo wskazuje na to, że to zdarzenie powinno być także nauczką na nagrywającego, ale on raczej nie jest tego świadom.

Zdjęcie Kierowca Seata Leona wpadł w poślizg i wylądował w rowie /