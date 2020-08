Motocykl niemal przełamał Seicento!

​Śledczy z Tarnowskich Gór wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w którym zginął motocyklista.

Zdjęcie Fiat Seicento niemal złamał się na pół /

Do zdarzenia doszło w niedzielę, tuż po godzinie 11.00, na skrzyżowaniu ulicy Bytomskiej z Gliwicką w Boniowicach. Jak wstępnie ustalili policjanci, 47-letnia kierująca fiatem seicento prawdopodobnie nie zastosowała się do znaku "STOP", wymusiła pierwszeństwo i doprowadziła do czołowo-bocznego zderzenia z motocyklem marki Kawasaki, którym jechał 42-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego.

Siła uderzenie była potężna. Motocykl niemal przeciął fiata, zaś jego kierowca przeleciał nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Pomimo reanimacji, nie udało się przywrócić funkcji życiowych motocyklisty, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

Uderzenie motocykla była tak silne, że do szpitala trafiła również 47-letnia mieszkanka powiatu tarnogórskiego, która kierowała fiatem. A motocykl uderzył w prawy, a nie w lewy bok samochodu.

Zdjęcie Motocyklista zginął na miejscu /

Na miejscu wypadku pracowali strażacy, ratownicy medyczni, którzy udzielali pomocy poszkodowanym oraz tarnogórscy policjanci, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz zorganizowali objazdy. Okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia wyjaśniać będzie miejscowa prokuratura we współpracy z tarnogórską jednostką policji.