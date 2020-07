Miał wieźć dzieci nad morze. Z uszkodzonymi hamulcami

​Poważną wadę układu hamulcowego stwierdzili dolnośląscy inspektorzy ITD w autokarze, który miał zabrać dzieci na letni wypoczynek nad morze. Inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Przewoźnik podstawił inny, sprawny pojazd.

Zdjęcie Autokar nie wyjechał w trasę /ITD

Kontrola inspektorów z Inspekcji Transportu Drogowego we Wrocławiu była odpowiedzią na wniosek rodziców. Na prośbę opiekunów inspektorzy dokładnie sprawdzili stan autokaru, który miał zabrać dzieci na wakacje nad morze. Pojazd nie nadawał się do jazdy - miał poważną wadę układu hamulcowego. Inspektorzy stwierdzili także braki w wymaganej dokumentacji - kierowca okazał do kontroli wykresówkę tylko za bieżący dzień.

Inspektorzy zakazali jazdy wadliwym autokarem. Przewoźnik podstawił na miejsce wyjazdu sprawny pojazd, którym dzieci mogły bezpiecznie wyruszyć w podróż. Autokar z usterką skierowano do serwisu - diagności stwierdzili uszkodzenie siłownika w układzie hamulcowym.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny autokaru, a kierowcę ukarano mandatem karnym.