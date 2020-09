Ma trzy zakazy, a wciąż jeździ. Co zrobić z takim człowiekiem?

Policjanci dwukrotnie w ciągu doby zatrzymali 70-latka, którego obowiązują trzy sądowe zakazy prowadzenie samochodu.

Zdjęcie Policjanci zatrzymali skuterzystę dwukrotnie w ciągu 24 godzin / Adam Staśkiewicz /East News

31 sierpnia funkcjonariusze komisariatu policji w Nasielsku, w Nowych Pieścirogach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego skuterem mieszkańca gminy Nasielsk. Jak się okazało 70-latek z Mogowa miał aż trzy wydane przez sąd, aktualnie obowiązujące zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi.

Już następnego dnia, tj. 1 września policjanci z nasielskiego komisariatu policji, tym razem w Mogowie, znów zauważyli 70- latka, który kierował po drodze publicznej skuterem. Zatrzymali go więc do kontroli drogowej. Mężczyzna dwukrotnie w ciągu 24 godzin nie zastosował się do trzech prawomocych wyroków sądu, obowiązujących do czerwca 2022 r.

Funkcjonariusze policji sporządzili przeciwko 70- latkowi wniosek do sądu o ukaranie, zakazując mu jednocześnie dalszej jazdy. Teraz mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami.