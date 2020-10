Ktoś śmiertelnie potrącił motocyklistę. Policja prosi o pomoc

​Ratownikom nie udało się uratować 51-latka, który w czwartek ok. godz. 17 na drodze wojewódzkiej nr 899 w Cybulicach Małych (pow. nowodworski) został potrącony przez nieznany pojazd - powiedziała st. asp. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji. Policja apeluje do kierowców o pomoc.

Z informacji st. asp. Joanny Wielochy z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim wynika, że w zdarzeniu brał udział motocyklista, który poruszał się motocyklem romet. 51-latek najprawdopodobniej został potrącony przez kierowcę innego pojazdu.

Policja informuje, że tuż po wypadku na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. "Służby medyczne prowadziły reanimację motocyklisty, niestety nie powiodła się. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Jak wstępnie ustalono, był to 51-letni mieszkaniec gminy Czosnów" - poinformowała st. asp. Joanna Wielocha.



Wielocha dodała, że po wypadku droga wojewódzka nr 899 jest zablokowana. Nieprzejezdne było również skrzyżowanie tej drogi z drogą wojewódzką nr 575, gdzie lądował śmigłowiec.



Policja apeluje do osób, które ok. godz. 17 poruszały się dw 899 i posiadały wideorejestrator, który mógł nagrać samochody jadące w kierunku miejscowości Grochala.



Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że w zderzeniu mógł brać udział pojazd koloru srebrnego lub szarego.