Kolejny wypadek dziecka na motocyklu crossowym

​Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym kierujący motocyklem crossowym 13-latek uderzył w ogrodzenie posesji w miejscowości Nowa Wieś pod Mławą. Chłopiec trafił do szpitala. Motocykl, który nie był dopuszczony do ruchu i nie był zarejestrowany, udostępnił mu młodszy kolega.

13-latek został ranny

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska poinformowała w środę, że do wypadku doszło we wtorek wieczorem w miejscowości Nowa Wieś. "13-letni chłopiec uderzył motocyklem crossowym w ogrodzenie posesji. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Ciechanowie. Motocykl udostępnił mu o kilka miesięcy młodszy kolega" - przekazała. Jak dodała, postępowanie w tej sprawie prowadzi Posterunek Policji w Szydłowie.

Według rzeczniczki mławskiej policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że "12-letni mieszkaniec Mławy, bez wiedzy rodziców, wybrał się motocyklem do kolegi, przebywającego w Nowej Wsi i tam udostępnił mu motocykl". Jak relacjonuje przyczyny wypadku Pawłowska, wszystko wskazuje na to, że 13-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji.



"Motocykl marki Dirty Bike nie był dopuszczony do ruchu, nie był także zarejestrowany i ubezpieczony. Obaj chłopcy nie mieli też oczywiście uprawnień do kierowania. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia oraz braku nadzoru rodziców nad chłopcami" - zaznaczyła Pawłowska.



Rzeczniczka mławskiej policji zaapelowała o nadzór rodziców nad dziećmi w okresie wakacji. "Wakacje to szczególny czas, w którym konieczne jest wzmożenie nadzoru rodzicielskiego nad dziećmi. Takie pojazdy jak quad, motocykl crossowy czy nawet motorower to nie zabawki. Powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dziećmi. Chwila nieuwagi rodzica, brak nadzoru, mogą się zakończyć tragedią. W zdarzeniu w Nowej Wsi niewiele do tragedii brakowało" - podkreśliła Pawłowska.



Przypomniała jednocześnie, iż w czasie wakacji policja prowadzi wzmożone działania kontrolne wobec osób małoletnich - dzieci, przebywające bez nadzoru w miejscach niebezpiecznych, nad wodą, bez dorosłego opiekuna po godz. 22.00, będą przekazywane rodzicom, a każda z tych sytuacji będzie wyjaśniana.