Klęska prokuratury. Będzie większa strefa parkowania w Warszawie

Strefy płatnego parkowania to już plaga

Jak napisano w orzeczeniu, "strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej".

Sąd zaznaczył też, że w uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że od poprzedniej zmiany granic strefy parkowania wprowadzonej w 2011 roku, "w stolicy rozwinęła się komunikacja publiczna (dokończenie pierwszej i budowa drugiej linii metra, rozwój sieci połączeń tramwajowych i autobusowych, modernizacja taboru) co daje realną alternatywę dla samochodu". Strefa miałaby zostać rozszerzona o Wolę i Pragę-Północ, gdzie w związku z bliskością II linii metra panuje deficyt miejsc parkingowych.

Na obu tych obszarach przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami, których większość poparła pomysł rozszerzenia strefy. "Podkreślić należy, że Prokurator nie wniósł zarzutów co do samego zakresu zmiany granic Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie" - przekazał w orzeczeniu sąd.

W swojej skardze prokuratura zarzucała, że uchwała został podjęta pomimo braku uzyskania wymaganej prawem opinii, zarządcy drogi czyli wg. prokuratury - Zarządu Dróg Miejskich, a podpisał się pod nią jedynie prezydent Warszawy. Sąd uznał te przesłanki za bezzasadne, argumentując, "że zarządcą drogi jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, a nie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, jak wskazuje skarżący". Wskazał też, "że projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem został sporządzony przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, także tym bardziej zarzut braku zaopiniowania ww. projektu uchwały w zakresie zmiany granic strefy płatnego parkowania przez Zarząd Dróg Miejskich jest niezasadny".

W związku z tym skarga została oddalona.

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego od września 2021 r. zostanie rozszerzona o nowe obszary na Woli i Pradze-Północ. To w sumie 7,8 tys. miejsc parkingowych i 117 ulic, które przeszły często przemianę dużo większą niż samo postawienie parkomatów - by pobierać pieniądze miasto musi bowiem wyznaczyć miejsca do parkowania. Uchwałę w tej sprawie przyjęli 14 maja 2020 roku stołeczni radni. Została ona zaskarżona przez prokuraturę, a w lutym 2021 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę. Teraz orzeczenie stało się już prawomocne.



