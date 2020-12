Kierowca pobił pieszego, który zwrócił mu uwagę!

​Policjanci z Częstochowy zatrzymali 27-letniego kierowcę, który w ubiegłą sobotę pobił 51-letniego przechodnia. Powodem jego agresji było zwrócenie mu uwagi na niebezpieczny styl jazdy jedną z ruchliwych ulic w Częstochowie.

Zdjęcie Kierowca trafił na 3 miesiące do aresztu /Policja

Do zdarzenia doszło w sobotę, przy alei Niepodległości w Częstochowie. Rozpędzone clio kierowane przez 27-latka uderzyło w przydrożny krawężnik. Gdy kierowca wysiadł z samochodu, by obejrzeć uszkodzenia. Wówczas przechodzący tamtędy 51-latek zwrócił mu uwagę na jego brawurową jazdę. To wywołało agresję u młodego kierowcy. Najpierw użył gazu, a następnie przewrócił 51-latka. Leżącego na ziemi uderzał oraz kopał po całym ciele.

Reklama

Pieszy z obrażeniami głowy i klatki piersiowej trafił do szpitala.

Jak się okazało, napastnik objęty był systemem dozoru elektronicznego, ponadto był też poszukiwany w celu doprowadzenia do aresztu i odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności. Decyzją sądu, za swój chuligański wybryk trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia.

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!