Kierowca Focusa bardzo chciał uciec przed policją

Długi i momentami niebezpieczny pościg był spowodowany... no właśnie, trudno powiedzieć czym.

Zdjęcie /Policja

Ppolicyjny patrol podjął próbę zatrzymania do kontroli kierowcę Forda Focusa, który wyprzedził na zakazie nieoznakowany radiowóz. Zignorował funkcjonariuszy dających mu wyraźne sygnały świetlne oraz dźwiękowe do zatrzymania i podjął próbę ucieczki.



Reklama

Kierowca Focusa chcąc zgubić pościg, łamał wiele przepisów, między innymi wyprzedzając na podwójnej ciągłej linii oraz na przejściach dla pieszych, a także zajeżdżając drogę prawidłowo jadącym pojazdom. W pewnym momencie omal nie został zmiażdżony między dwoma tirami, jadącymi w przeciwnych kierunkach.



Aby zatrzymać uciekiniera, policjanci zorganizowali blokadę na wjeździe do Kalisza. Kierowca widząc stojącego na drodze policjanta, zjechał na prawy pas i został zablokowany przez ścigający go radiowóz. Okazało się, że za kierownicą siedział 43-letni mieszkaniec powiatu konińskiego. Jak wykazało badanie mężczyzna był trzeźwy. Trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w kaliskiej komendzie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. O całym zdarzeniu została powiadomiona prokuratura w Kaliszu, która zdecyduje o dalszych czynnościach w tej sprawie. Policja nie podała jaki był powód ucieczki mężczyzny.