Kierowca dostawczaka uciekł z miejsca kontroli. Miał parę powodów

Kierowca przeciążonego samochodu dostawczego oddalił się pieszo z miejsca kontroli przeprowadzanej przez inspektorów lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Zdjęcie /ITD

We wtorek (15 grudnia) inspektorzy ITD kontrolowali tonaż przejeżdżających pojazdów krajową "siedemnastką" w Sitańcu koło Zamościa. Używany do tego celu system tzw. preselekcji wagowej wskazał niewłaściwą masę jednego z aut dostawczych. Zatrzymany do kontroli drogowej samochód ważył z ładunkiem 5 ton zamiast dopuszczalnych 3,5 ton.



W trakcie wykonywanych czynności przez inspektorów kierowca oddalił się pieszo z miejsca kontroli, zostawiając pojazd. Z tego powodu wezwano patrol policji.

Po kilkudziesięciu minutach kierowca wrócił do kontrolujących. Jak się okazało zbiegł do firmy, w której pracował. Tam pracodawca nakazał mu powrót na miejsce kontroli. Policjanci ustalili, że w 2016 roku kierowcy zatrzymano prawo jazdy i w dniu kontroli nie posiadał uprawnień. Oprócz tego był osobą poszukiwaną do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

