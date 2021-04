Karambol na S1. Nie żyje matka i jej malutkie dziecko

Po zderzeniu pięciu pojazdów na jednojezdniowym odcinku ekspresowej trasy S1 między węzłami Lotnisko i Mierzęcice w woj. śląskim droga została całkowicie zablokowana - przekazała PAP śląska drogówka. Kierowcy powinni między Siewierzem i Pyrzowicami korzystać z drogi nr 78. Jak donosi RMF, w wypadku zginęła matka z malutkim dzieckiem.

Zdjęcie Miejsce wypadku / Policja

Reklama

Jak przekazał oficer dyżurny wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przyczyną wypadku było najprawdopodobniej zjechanie na przeciwległy pas ruchu przez kierowcę busa i czołowe zderzenie z innym pojazdem. W uszkodzone samochody uderzyły jeszcze trzy kolejne.

Reklama

Jak informuje PAP, powołując się na policję, w wypadku nikt nie zginął, są jednak osoby z obrażeniami. Jednak RMF, również powołując się na doniesienia policji, informuje, że w karambolu zginęła matka i jej kilkumiesięczne dziecko, a sześć innych osób zostało rannych. W sumie pojazdami, które brały udział w karambolu jechało dziewięć osób.

Droga po wypadku między węzłami Lotnisko i Mierzęcice została zablokowana. Drogówka sugeruje, aby kierowcy podróżujący w piątek rano między A1 a drogą nr 91 (starą "jedynką") wybierali przejazd między Pyrzowicami a Siewierzem drogą krajową nr 78.

Zdjęcie / Policja

Obecnie wzdłuż zablokowanego odcinka S1 trwa budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej. Wartą 121,8 mln zł brutto umowę na tę inwestycję katowicki oddział GDDKiA podpisał z konsorcjum firm Rubau Polska i Construcciones Rubau pod koniec 2018 r.

Pierwsza jezdnia tego liczącego ok. 9,7 km odcinka została otwarta jesienią 2006 r. Ruch odbywa się tam w obu kierunkach; co pewien czas dochodzi do poważnych wypadków.

Odcinek S1 Pyrzowice-Podwarpie jest jednym z czterech fragmentów trasy S1 przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Zdjęcie / Policja

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka-Zwardoń