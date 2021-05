Jeździ nago na rowerze. Policja go łapie i daje mandaty

47-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego dwukrotnie wybrał się na przejażdżkę rowerową zupełnie nago. Został ukarany m.in. za nieobyczajne zachowanie i brak maseczki.

Zdjęcie / Fot. MARIUSZ KAPALA / Gazeta Lubuska / Polska Press / East News

Jak poinformował Michał Kwieciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, do pierwszej interwencji policjanci zostali wezwani w środę przez mieszkańców miejscowości Szałas w gminie Sędziszów. Ze zgłoszenia wynikało, że przez wioskę jedzie kompletnie nagi rowerzysta.

"Policjanci pojechali na miejsce i potwierdzili, że to prawda. Trzeźwy 47-latek stwierdził, że nie jest ubrany, ponieważ jest mu gorąco. Mężczyzna został ukarany za wybryk nieobyczajny oraz za brak obowiązkowej maseczki" - powiedział PAP funkcjonariusz.

Mężczyzna został ukarany mandatami w wysokości 300 złotych. Po interwencji funkcjonariuszy, założył na siebie ubranie, które miał przy sobie i kontynuował podróż.

Sytuacja powtórzyła się w czwartek. Ten sam rowerzysta, również kompletnie nagi, został zatrzymany w miejscowości Trzciniec w gminie Nagłowice.

"Tym razem badanie trzeźwości wskazało, że miał blisko promil alkoholu w organizmie. Tłumaczył, że wybiera się do lekarza. Co ciekawe, chciał dojechać do przychodni w Jędrzejowie oddalonej o około 20 kilometrów" - relacjonował Kwieciński.

Mężczyzna ponownie został ukarany za wybryk nieobyczajny, brak maseczki oraz jazdę rowerem po alkoholu. Czwartkowa wycieczka rowerowa kosztowała go 650 złotych. W związku z tym, że był nietrzeźwy został odebrany z miejsca interwencji przez swoich bliskich.

