Jest pierwsza ofiara zasady recydywy. Kierowca zapłacił 5 tys. zł mandatu

W zeszłym tygodniu policjanci z Mazowieckiej Grupy SPEED patrolowali drogę wojewódzką nr 694. W Ołtarzach Gołaczach policjanci zauważyli szybko jadącą Alfę Romeo. Wideorejestrator odnotował, że w momencie włączenia pomiaru radiowóz jechał z prędkością 196 km/h, przekraczając dozwoloną prędkość (90 km/h) o 106 km/h. Przepisy drogowe Policja nie rozumie przepisów? Karze kierowców za niepopełnione wykroczenia

Dwa mandaty, 5 800 zł, 25 punktów karnych

Na tej podstawie Alfa Romeo została zatrzymana do kontroli. W jej trakcie policjanci otrzymali informację z bazy danych, że kierowca zaledwie dwa dni wcześniej został zatrzymany i ukarany mandatem za przekroczenie prędkości. Miało to miejsce w Siemiatyczach, wówczas otrzymał 800 zł mandatu i 10 punktów za przekroczenie prędkości w zakresie 31-40 km/h.



Z kolei za przekroczenie prędkości o ponad 71 km/h groził mandat 2500 zł i 15 punktów. W tej sytuacji, zgodnie z zasadą recydywy, kwota mandatu została pomnożona razy 2, a więc urosła do 5 tys. zł. Tym samym w ciągu dwóch dni kierowca Alfy Romeo zapłacił mandaty w łącznej kwocie 5800 zł, ponadto, ze względu na przekroczenie liczby punktów karnych (otrzymał 25, a maksymalny próg to 24) będzie musiał podejść do egzaminu.

Co to jest zasada recydywy

Stosowanie zasady recydywy reguluje art. 38, par. 2 Kodeksu wykroczeń:

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Oznacza to, że jeśli dwukrotnie w ciągu dwóch lat popełnimy to samo wykroczenie, za drugim razem otrzymamy mandat w podwójnej wysokości. Nie dotyczy to jednak wszystkich wykroczeń, a tylko tych najpoważniejszych, wyszczególnionych w taryfikatorze.

Ile wynoszą mandaty w warunkach recydywy od 17 września?

Przekroczenie prędkości:

31-40 km/h - 800 zł, recydywa 1600 zł

41-50 km/h - 1000 zł, recydywa 2000 zł

51-60 km/h - 1500 zł, recydywa 3000 zł

61-70 km/h - 2000, recydywa 4000 zł

71 km/h i więcej - 2500 zł, recydywa 5000 zł

Pozostałe wykroczenia objęte zasadą recydywy:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa 3000 zł

wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1500 zł, recydywa 3000 zł

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa 3000 zł

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1500 zł, recydywa 3000 zł

złamanie zakazu wyprzedzania - 1000 zł, recydywa 2000 zł

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2000 zł, recydywa 4000 zł

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł, recydywa 4000 zł

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka - 2500 zł, recydywa 5000 zł

