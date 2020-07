Jedno nagranie, dwóch kierowców bez prawa jazdy

​Policjanci z lubelskiego zespołu "Speed" wyeliminowali z ruchu kolejnych piratów drogowych. 28-letni kierowca forda i 39-letni kierowca audi uprawnienia do kierowania stracili podczas jednej kontroli.

Zdjęcie Kierowcy zdecydowanie przesadzili. Będą mieć czas, by ochłonąć /Policja

Policjanci z grupy "Speed" kontrolują w szczególności miejsca, w których najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego, a więc proste i szerokie drogi, na których można osiągnąć wysokie prędkości. Do realizacji zadań kierowane są radiowozy nieoznakowane z wideorejestratorami, ale także oznakowane z laserowymi miernikami prędkości.

Reklama

W ostatni weekend funkcjonariusze, patrolując radiowozem nieoznakowanym drogi wjazdowe do Lublina, zauważyli na al. Solidarności szybko jadące samochody marki Ford i Audi. Kierowcy próbowali wzajemnie się wyprzedzać i nie zwracali uwagi na ograniczenia prędkości. Policjanci z grupy "Speed" zmierzyli prędkość obu kierowców, a następnie poprosili ich o zjechanie na pobocze. Jak się okazało 28-letni kierowca forda w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h na liczniku miał ponad 140 km/h. Z kolei 39-latek siedzący za kierownicą audi jechał z prędkością blisko 170 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.

W obu przypadkach kierujący stracili prawo jazdy na 3 miesiące, ukarani zostali mandatami karnymi w wysokości 500 zł, a na ich koncie pojawiło się po 10 pkt karnych.