Jechali pod prąd zakorkowaną autostradą. I spotkali radiowóz...

Jazda pod prąd na autostradzie A4

Na legnickim odcinku autostrady A4 (dokładnie na 91 km) doszło do kolizji dwóch samochodów. Do jego obsługi zostali wezwani policjanci. Dojazd na miejsce nie był łatwy, ponieważ już na samym wjeździe na autostradę, oczom funkcjonariuszy ukazał się jadący pod prąd Mini Cooper. Kierująca autem 41-letnia mieszkanka Gdańska została ukarana mandatem w kwocie 2 tys. złotych, a jej konto "zasiliło" 15 punktów karnych.

Zdjęcie Kierująca Mini Cooperem otrzymała 2 tys. mandatu i 15 punktów karnych. / Policja

To jednak nie była ostatnia przeszkoda, która dzieliła policjantów od miejsca zdarzenia. Choć zdecydowana większość kierowców wiedziała, jak zachować się w takiej sytuacji i prawidłowo utworzyła korytarz życia, to w pewnym momencie policjanci natrafili na jadący pod prąd samochód dostawczy, który całkowicie zablokował przejazd korytarzem życia. Kierujący nim 34-letni obywatel Ukrainy również został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. złotych.

Zdjęcie Obywatel Ukrainy, który siedział za kierownicą dostawczego Renault, otrzymał mandat w wysokości 2 tys. złotych.

Sprawca zdarzenia... cofał na autostradzie

W końcu, ze sporym opóźnieniem, funkcjonariusze dotarli na miejsce kolizji. Jak się okazało, jej sprawcą był kierowca, który... próbował cofać na autostradzie.

28-letni kierowca, który utknął w korku na autostradzie, postanowił zawrócić i pojechać pod prąd. Cofał jednak tak nieumiejętnie, że uderzył w inny samochód. Policjanci za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym ukarali go mandatem w wysokości 5 tys. zł!

W razie zatoru dobrze utworzyć korytarz życia

W sytuacji gdy dochodzi do zatoru, droga się korkuje, nie należy czekać na sygnały służb ratowniczych tylko na wszelki wypadek wcześniej zjechać do krawędzi jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku dróg wielopasmowych, takich jak np. autostrady, znajdujący się na lewym i prawym pasie kierowcy zjeżdżają do jego zewnętrznej krawędzi, a ci którzy są na środkowych pasach, powinni zjechać maksymalnie na prawą stronę). Zawracanie, czy wysiadanie z pojazdów jest niedopuszczalne i może zakończyć się w tragiczny sposób.

