Jechała 165 km/h w terenie zabudowanym...

Podczas minionego weekendu, mundurowi z krapkowickiej grupy SPEED skupili swoje działania na drodze wojewódzkiej nr 416. Policjanci szczególną uwagę zwracali na wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze podczas patrolu tej drogi, zatrzymali do kontroli 3 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Zdjęcie 165 km/h przez przejście dla pieszych w terenie zabudowanym... /

Rekordzistką okazała się 36-letnia mieszkanka gminy Głogówek. Kobieta w Pietnej pędziła mercedesem z prędkością 166 km/h! Kolejnym zatrzymanym do kontroli kierowcą, był 46-latek, który także w Pietnej jechał z prędkością 105km/h. Nieco mniej na liczniku swojego volkswagena miał mieszkaniec powiatu głubczyckiego. 20-latek, w tej samej miejscowości, przekroczył dopuszczalną prędkość o 51 km/h. Ten 1 km/h zadecydował o tym, że mężczyzna straci prawo jazdy jazdy na trzy miesiące.

Reklama

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, traci prawo jazdy na 3 miesiące. W przypadku, gdy ponownie zostanie zatrzymany przez policjantów w czasie trwania zakazu, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Po raz trzeci za takie zachowanie w czasie 6-miesięcznego okresu zakazu będzie go czekało ponownie przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jechała 165 km/h! Policja

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj ponad 20 000 zł!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!