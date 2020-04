Jechał prawie 250 km/h i to nie po niemieckiej autostradzie

Kierowca BMW zdecydowanie przesadził z prędkością. I to pomimo tego, że powinien za wszelką cenę unikać spotkania policji.

Zdjęcie /Policja

Policjanci tarnowskiej grupy Speed zatrzymali na autostradzie A4 kierowcę, który jechał z prędkością 248 km/h, przekraczając dopuszczalną prędkość o 108 km/h. 58-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego podczas kontroli przedstawił prawo jazdy innego państwa. Podczas sprawdzenia w bazie danych okazało się, że w 2018 roku została wydana wobec niego decyzja administracyjna o cofnięciu uprawnień.



Reklama

W związku z powyższym przedstawiony dokument został zatrzymany, a policjanci skierowali wniosek o ukaranie 58-latka do sądu za przekroczenie prędkości oraz wszczęli dochodzenie w związku z kierowaniem bez uprawnień. Kto nie stosuje się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.