Jechał Porsche 135 km/h. W terenie zabudowanym!

​Zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy, mandat 500 złotych i 10 punktów karnych dopisanych do indywidualnego konta, to efekt jazdy 47-letniego mężczyzny jedną z wrocławskich ulic. Kierujący na ograniczeniu prędkości do 70 km/h jechał 135, a tę dynamiczną jazdę nagrali nieoznakowanym radiowozem policjanci z drogówki.

Zdjęcie Szybka jazda niezbyt się opłaciła... /Policja

Do wykroczeń dotyczących zbyt szybkiej jazdy dochodzi zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. Wrocławscy funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego każdego dnia podczas pełnionej służby reagują na wszelki przejawy agresywnej jazdy, stosując prawem przewidziane środki.

Policjanci z wrocławskiej drogówki patrolując ulice miasta, zauważyli dynamicznie przemieszczającego się kierującego Porsche. Policjanci dokonali pomiaru prędkości pojazdu niemieckiego producenta i okazało się, że 47-latek, jedzie o 65 km/h szybciej niż dozwolone w tym miejscu 70 km/h.

Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisane 10 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kierowca porsche nieco się zapomniał Policja

