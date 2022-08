Jechał autem, w którym... były pourywane i ręcznie związane pasy bezpieczeństwa

Stan techniczny niektórych pojazdów na naszych drogach woła o pomstę do nieba. Niedawno przekonali się o tym policjanci z wrocławskiej drogówki, którzy postanowili skontrolować kondycję dostawczego Renault. To, co o ujrzeli w środku, wprawiło ich w osłupienie.

Zdjęcie Jechał autem, w którym były pourywane i związane pasy bezpieczeństwa / Policja