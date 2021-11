Jak wywrócić piaskarkę? Otóż... bardzo łatwo

Śmierć rodzeństwa w Olsztynie. Zarzut dla kierowy, który miał pierwszeństwo

Statystyki pokazują, że kierowcy samochodów ciężarowych powodują bardzo niewiele wypadków. Ale człowiek jest tylko człowiekiem i zawsze może się pomylić.

Przekonał się o tym kierowca piaskarki, który pracował na autostradzie A4. Chwila nieuwagi wystarczyła, by doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia.



Samochód posypywał solą węzeł Pustynia na autostradzie A4. W pewnym momencie kierowca się zagapił, być może kontrolując w lusterku sposób posypywania jezdni i nie zauważył, że droga zakręca w lewo. W efekcie, gdy już się zorientował, że jest blisko barierek, gwałtownie skręcił.



Na skutek tego manewru samochód wpadł w poślizg, łapiąc tzw. "rybę". Kontrowanie kierownicą zdało się na nic i duży, ciężki samochód przewrócił się na bok.



Całe zdarzenie miało miejsce w grudniu 2020 roku, a piszemy o nim dziś, ponieważ w internecie pojawiło się nagranie, na którym doskonale widać cały cykl zdarzeń, który doprowadził do przewrócenia samochodu.



Dodajmy, że zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję, ale spowodowało ono duże utrudnienia. Droga była wiele godzin zablokowana, a w akcji usuwania wywróconej ciężarówki brały udział duże dźwigi, którym asystowali strażacy.

Reklama