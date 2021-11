Zgodnie z unijnym prawem, tachografy najnowszej generacji muszą być wyposażone w funkcję bezprzewodowej łączności krótkiego zasięgu. Rozwiązanie to umożliwia instytucjom kontrolnym odczytanie informacji z tachografów zainstalowanych w przejeżdżających pojazdach, a dzięki temu przeprowadzić skuteczną selekcję pojazdów typowanych do kontroli drogowych.

Do komunikacji z tachografem służy antena DSRC (Dedicated Short-Range Communication). Pobrane z tachografu dane pozwolą m.in. stwierdzić czy kierowca prowadził pojazd bez zalogowanej karty, czy tachograf rejestruje prędkość i jazdę oraz czy występują błędy mogące wskazywać na manipulacje w tachografie.



Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku jest pierwszą jednostką kontrolną w Polsce, a trzecią w Europie, na wyposażeniu której znajduje się urządzenie do odczytu danych z tachografu bez konieczności zatrzymywania ciężarówki do kontroli.



Zakup wyposażenia kontrolnego został w całości sfinansowany z budżetu wojewody pomorskiego.

