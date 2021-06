Fotoprzestroga. Po uderzeniu w drzewo kierowca wypadł z auta

​Do tego groźnego wypadku doszło w gminie Ulhówek na Lubelszczyźnie. Po tym jak jadące z dużą prędkością Audi uderzyło drzewo, jego kierowca został ciężko ranny.

Wypadek wydarzył się na trasie Żerniki - Podlodów w gminie Ulhówek. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 22-letni kierujący audi, jadąc w kierunku Hubinka, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, po czym uderzył w drzewo.

Prędkość musiała być wysoka, samochód zdarł korę z drzewa od poziomu ziemi aż do wysokości 2-3 metrów, co sugeruje, że jeszcze przed zderzeniem musiał obracać się w powietrzu.



Siła uderzenia spowodowała, że kierowca wypadł z pojazdu. Z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Mężczyzna podróżował bez pasażerów.

Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, jednak szczegółowe okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku będą jeszcze szczegółowo wyjaśniane przez policjantów.