Dziś komunikacją pojedziesz za darmo. Ale... warto mieć dowód rejestracyjny

Dołącz do nas:

22 września to, jak co roku, Europejski Dzień bez Samochodu. Z tej okazji w większości polskich miast można za darmo jeździć komunikacją miejską, chociaż czasem jest do tego potrzebny... dowód rejestracyjny.

Zdjęcie W Polskich miastach Dzień bez Samochodu obchodzony jest raczej... symbolicznie / Marek Lasyk / Reporter