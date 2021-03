​Wysoki mandat i 23 punkty karne to konsekwencje, które spotkały 26-latka za jazdę niezgodną z przepisami. Kierowca ma szczęście, że nie stracił prawa jazdy.

Zdjęcie Kierowca cudem zachował prawo jazdy /Policja

Policjanci drogówki zatrzymali kierowcę Audi, który jadąc z Puław do Radomia, w miejscowości Leokadiów popełnił szereg wykroczeń drogowych. Niebezpieczną jazdę 26-latka utrwalił policyjny wideorejestrator.

Kierowca najpierw wyprzedził ciężarówkę, korzystając z pasa włączania się do ruchu znajdującego się po prawej stronie, a następnie wyprzedził kolejny pojazd, wjeżdżając na przejście dla pieszych i przekraczając podwójną linię ciągłą.

Rozpędził się przy tym do prędkości 124 km/h, co oznaczało, że przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 km/h (miało to miejsce poza terenem zabudowanym).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szarża kierowcy Audi Policja

Podróż 26-latka przerwali policjanci, zatrzymując go do kontroli. Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem, a jego konto wzbogaciło się o 23 punkty karne. Kierowca i tak miał szczęście, bo zmieścił się w limicie 24 punktów, a więc zachował prawo jazdy.

Tyle tylko, że przez najbliższy rok będzie musiał być wzorowym kierowcą