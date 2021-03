Do tragicznego wypadku doszło w Sichowie na Dolnym Śląsku. podczas manewru wyprzedzania auto uderzyło w drzewo. Czy to ono zawiniło?

Zdjęcie /Polsat News

W Audi jechało czterech młodych mężczyzn. Trzech zginęło na miejscu, czwarty w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Dolnośląskie: W wypadku drogowym zginęło trzech młodych mężczyzn

Każda taka tragedia na nowo rozgrzewa dyskusję na temat jej przyczyn. Czy jedyną winę ponosi kierowca pojazdu, jego brawura, brak doświadczenia i wyobraźni? Czy może w pewnym stopniu również nieszczęsny dąb, grab, jesion itd.? Bo przecież gdyby go tam nie było, to może młodym ludziom udałoby się przeżyć? Rocznie w Polsce w zdarzeniach z drzewami ginie kilkaset osób! To bezmiar tragedii dla ich najbliższych... Tysiące zostaje inwalidami do końca życia... Tylko dlatego, że ktoś posadził drzewo przy drodze - bo tak robili już nasi dziadowie, w czasach gdy podróżowało się furmankami.

Jedni argumentują, że to nie drzewa wpadają na samochody tylko odwrotnie. Drudzy przekonują, że trzeba je wycinać bo przecież każdy może popełnić błąd, ale nie może być za to karany śmiercią!

A jakie jest twoje zdanie na ten temat?





Czy należy wycinać przydrożne drzewa? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy należy wycinać przydrożne drzewa? Tak, życie ludzkie jest więcej warte 50% Nie, drzewa nie wybiegają na drogi 50%

głosów: 19752