Dramatyczny, prawie w amerykańskim, stylu pościg za kierowcą Audi

Policjanci z Wieliczki zatrzymali po dramatycznie wyglądającym pościgu 40-letniego mieszkańca Krakowa, który miał przy sobie środki odurzające. Kierowca Audi uciekając złamał wiele przepisów ruchu drogowego stwarzając tym realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Zdjęcie Pościg się zaczął, bo mężczyzna dziwnie się zachowywał / Policja

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pościg ulicami Wieliczki Policja

Policyjny pościg za... karetką



Reklama

Od pewnego czasu, policjanci pracowali nad rozwiązaniem spraw dotyczących włamań do domów jednorodzinnych, do których dochodziło na terenie powiatu. Pracowali także w terenie obserwując rejon gdzie mogłoby dojść do włamań. Wczoraj (tj. 1.06 br.) około godziny 11, na jednej z ulic w Wieliczce działający po cywilnemu policjanci zauważyli mężczyznę, który wysiadł z Audi i bardzo uważnie lustrował pobliskie posesje. Ponieważ jego zachowanie wydawało się podejrzane, postanowili go wylegitymować, jednak na ich widok wskoczył do swojego samochodu i szybko odjechał.

Policjanci nieoznakowanym radiowozem podjęli za nim pościg ulicami Wieliczki. W tzw. międzyczasie, do pościgu włączyły się oznakowane radiowozy.

Na osiedlu Krzyszkowice, oznakowany radiowóz zajechał drogę kierującemu Audi, jednakże ten skręcił w boczną ulicę szutrową, która była drogą ślepą, prowadzącą do prywatnej posesji. Kierujący widząc to, w pewnym momencie odbił w łąkę i kontynuował dalszą drogę między zaroślami oraz drzewami.



Zdjęcie /

Policjanci widząc, że dalsza jazda nie będzie możliwa, wysiedli i podbiegli do Audi. Kilkukrotnie wezwali kierowcę do wyłączenia silnika oraz do opuszczenia samochodu, jednak ten nie miał zamiaru otworzyć drzwi funkcjonariuszom i w dalszym ciągu próbował przebić się swoim samochodem przez zarośla. Policjanci rozbili więc szybę i wyciągnęli kierowcę z pojazdu. Okazało się, że miał przy sobie narkotyki - marihuanę oraz amfetaminę. Niewykluczone, że w trakcie ucieczki znajdował się pod działaniem środków odurzających, co okaże się po otrzymaniu badaniu krwi.

Zdjęcie /

Po sprawdzeniu tożsamości okazało się, że to 40-letni mieszkaniec Krakowa. Usłyszy teraz zarzuty za posiadanie środków odurzających, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz ucieczkę, za co grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Kara czeka go także za liczne wykroczenia drogowe, które popełniał w trakcie ucieczki.

Policjanci wyjaśniają również, czy podejrzany może mieć związek z włamaniami, do których dochodziło w powiecie wielickim.