Dostał mandat, wściekły ruszył z piskiem opon. Nie było warto

Do zdarzenia doszło w miejscowości Luborcza na Śląsku. Policjanci z pobocza mierzący prędkość dostrzegli szybko jadące BMW. Pomiar prędkości wykazał, że samochód poruszał się z prędkością 108 km/h, w miejscu gdzie obowiązywało ograniczenie do 108 km/h.

W związku z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, policjanci zatrzymali 22-letniemu mieszkańcowi powiatu częstochowskiego, który siedział za kierownica BMW, prawo jazdy na trzy miesiące oraz nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktów karnych.

Jak to zwykle bywa, kierowca dostał 24-godzinne zezwolenie na kierowanie, aby mógł spokojnie dojechać do domu i nie pozostawiać pojazdu na drodze.

Młody kierowca jednak z irytacją wsiadł do samochodu i odjechał z piskiem opon, dynamicznie się rozpędzając. Policjanci ponownie zmierzyli mu prędkość, tym razem "na odjeździe". Wykonany laserowym miernikiem pomiar wykazał tym razem prędkość 137 km/h.

Zdjęcie Drugi pomiar, wykonany z tyłu, gdy zdenerwowany kierowca odjeżdżał z miejsca kontroli / Policja

W tej sytuacji policjanci wsiedli do radiowozu i pojechali za BMW, ponownie zatrzymując go do kontroli. Tym razem mandat wyniósł 2,5 tys. zł. Ponadto kierowca ponownie otrzymał 10 punktów karnych. Przez "ciężką nogę" i niepanowanie nad nerwami mężczyzna stracił prawo jazdy, otrzymał w ciągu 15 minut łącznie 20 punktów karnych i mandaty na łączną kwotę 4 tysięcy złotych...

