Do trzech razy sztuka - w końcu wybrano wykonawcę toruńskiego odcinka S10

Za realizację odcinka drogi ekspresowej S10 odpowiadać będzie Polaqua

Przetarg wygrała firma Polaqua. Jej zadaniem będzie zaprojektowanie i budowa odcinka drogi ekspresowej S10 między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe.

Długość fragmentu S10, który ma zrealizować zwycięzca przetargu, wynosi 11,8 km. Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w czasie budowy powstaną dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Ukończony odcinek sprawi, ze kierowcy, którzy jadą z Bydgoszczy, szybciej i łatwiej będą mogli dostać się na autostradę A1. Odcinek ułatwi także dostęp do A1 kierowcom z Torunia.

Przetarg jest ostatnim z czterech dotyczących powstania trasy S10 Bydgoszcz - Toruń. Pozostałe trzy skończyły się podpisaniem umów.

Reklama

Przetarg na realizację odcinka S10 rozstrzygnięty... po raz trzeci

Wykonawcę odcinka między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe wcześniej wybierano już dwukrotnie. Nieskutecznie.

Przetarg został ogłoszony 16 lipca 2021 roku, a 13 września tego samego roku otwarte zostały oferty na realizację zadania. Złożono 7 ofert, których wartość wahała się od ok. 300 do ok. 377 mln złotych. Oferty oceniano według ceny (60 proc.), okresu gwarancji jakości (30 proc.), a także terminu realizacji kontraktu (10 proc.). Pierwszy wykonawca, który został wybrany w przetargu... uchylił się od podpisania umowy. W efekcie konieczne było wybranie kolejnej najlepszej oferty. Ta jednak... została odrzucona z powodu niezgodności treści z warunkami zamówienia.

Za trzecim razem wyłoniono ofertę firmy Polaqua. Opiewa ona na kwotę prawie 341 mln złotych, a to stanowi ok. 84 proc. szacunków GDDKiA. W tej chwili pozostali wykonawcy, którzy również złożyli swoje oferty, mają 10 dni, żeby się odwołać. Jeśli w tym czasie tego nie zrobią, dokumentacja przetargowa standardowo trafi do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zdjęcie Oferta firmy Polaqua opiewa na kwotę prawie 341 mln złotych. / GDDKiA / GDDKiA

Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji, że roboty będą wykonane należycie, możliwe będzie podpisanie umowy.

S10 połączy Szczecin z Warszawą

Droga ekspresowa S10 to jedno z najważniejszych połączeń drogowych w naszym kraju. Wchodzi także w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Docelowo S10 połączy Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (przebiegając m.in. przez Piłę, Bydgoszcz, czy Toruń). W efekcie będzie to droga, pozwalająca na najszybszy dojazd ze Szczecina do stolicy.

***