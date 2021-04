Czołowe zderzenie dwóch ciężarówek

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek wczesnym rankiem pod Proszowicami. W jego efekcie kierowca ciężarówki walczy o życie w szpitalu.

Około 4:25 w miejscowości Piotrkowice Małe (powiat proszowicki) doszło do zderzenia samochodów ciężarowych. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym Mercedesem prawdopodobnie zasnął (lub zasłabł) za kierownicą swojego pojazdu, przez co zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z ciągnikiem siodłowym marki Volvo z naczepą.



Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi w rejonie przejścia dla pieszych. W wyniku zderzenia kierujący Mercedesem z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życia.



26-letni kierujący Volvo nie doznał obrażeń ciała. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Dochodzenie wyjaśni przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

