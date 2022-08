Czołowe zderzenie ciężarówek na A4. Są ofiary, droga zablokowana

Do wypadku doszło przed godziną 4 rano. Jak przekazała GDDKiA, w wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć, a kolejna została ranna. Po zderzeniu oba samochody stanęły w ogniu. Droga we wtorek rano jest zablokowana w obu kierunkach, wytyczono objazdy.

Jedna osoba zginęła, autostrada jest całkowicie zablokowana

"Wytyczono następujące objazd w kierunku Wrocławia: w. Łany -DK 40 - DW 907 - DK 94 - DW 426- w. Kędzierzyn-Koźle, w kierunku Katowic: w. Kędzierzyn-Koźle - DW426 - DK 40- w. Łany" - poinformowała.

Do wypadku doszło w miejscu, w którym remontowana jest nitka w kierunku Wrocławia, a ruch w obu kierunkach odbywa się nitką południową, prowadzącą w stronę Katowic. W efekcie trasa stała się nieprzejezdna, co wygenerowało potężne korki.

Zdjęcie Jeden z kierowców zginął, drugi został ranny / Policja

Duże korki na autostradzie

Komisarz Tomasz Bratek ze śląskiej drogówki powiedział, że tamtejsi funkcjonariusze w związku z tym zdarzeniem starają się kierować ruch na równoległą do autostrady drogę krajową nr 94.

Zdjęcie Droga we wtorek rano jest całkowicie zablokowana / Policja

We wtorek po godz. 9. na śląskim odcinku A4 korek do węzła Łany sięgał wcześniejszego węzła Kleszczów. To odcinek liczący ok. 8 kilometrów. Po opolskiej stronie korki były znacznie mniejsze.

