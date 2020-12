Co z tymi tramwajami? O włos od zderzenia!

​Polskie miasta od pewnego czasu robią wszystko, by - na przekór pandemii i zdrowemu rozsądkowi - zmusić mieszkańców do porzucenia samochodów i korzystania z komunikacji miejskiej.

Zdjęcie Kierująca tramwajem z premedytacją wymusiła pierwszeństwo /INTERIA.PL

W tym celu zwęża się drogi, wytycza buspasy, likwiduje miejsca postojowe i podnosi opłaty za parkowanie. Pęd do uprzywilejowania komunikacji publicznej doprowadza czasem do tragedii - automatycznie włączone tramwajom zielone światło, doprowadziło do kilku tragicznych zdarzeń z udziałem pieszych, którzy mają zielone światło przy przechodzeniu przez jezdnię, ale czerwone przy przekroczeniu biegnącego obok torowiska.

Reklama

Motorniczym jeździ się więc coraz łatwiej. Mimo tego, poczynają sobie coraz śmielej...



O wjeżdżaniu na skrzyżowania i blokowaniu przejazdu samochodom, które mają zielone światło już kilkukrotnie pisaliśmy w naszym serwisie. Często pojawiają się wówczas głosy, że tramwaje są długie i nie mają innej możliwości przejechania przez skrzyżowania. Niejednokrotnie zdarzały się również przypadki ordynarnego przejeżdżania na czerwonym świetle - tak przypadki opisaliśmy np. TUTAJ.

Tym razem do naszej redakcji dotarło jednak nagranie innej sytuacji - jak twierdzi nasz czytelnik, motornicza prowadząca tramwaj wjechała na rondo, wymuszając pierwszeństwo, patrząc mu prosto w oczy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O włos od kolizji z tramwajem INTERIA.PL Wiadomości Tramwaje blokują...

Najwyraźniej nie mamy w tym wypadku do czynienia z nieuwagą (która może się zdarzyć każdemu, ale jednak osobom zawodowo prowadzącym pojazdy z ludźmi powinna się trafiać najrzadziej), ale z premedytacją. Motornicza albo liczyła, na to, że kierowca nie zna przepisów obowiązujących na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym bez świateł (przypomnijmy: pierwszeństwo ma tramwaj wyjeżdżający z ronda, a wjeżdżający ustępuje), albo po prostu uznała, że "ona to służbowo", a w ogóle to "duży może więcej".

Wjechała więc na rondo i zmusiła kierowcę do wjazdu na teren wyłączony z ruchu. Gdyby nie to, zapewne doszłoby do kolizji lub nawet wypadku!



Nasz czytelnik donosi, że nie jest to jednostkowy przypadek w tym miejscu, przeciwnie, to podobnych wymuszeń dochodzi stosunkowo często. Najczęściej, jak w tym przypadku, są to zachowania nie tylko niezgodne z przepisami ruchu drogowego, ale również zupełnie zbędne - na nagraniu widać tramwaj jadący w przeciwnym kierunku, który już za chwilę znalazłby się na rondzie, a wyjeżdżając osłonił wjeżdżającego.



A wy jakie macie doświadczenie z tramwajami w ruchu drogowym?

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!