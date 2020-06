Ciężarówki z długimi listami usterek

Skrajnie zużyte bieżniki opon i pęknięte tarcze hamulcowe – tak poważne usterki ujawnili w czterech skontrolowanych pojazdach funkcjonariusze małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Zdjęcie /ITD

Na autostradzie A4 w miejscowości Aleksandrowice patrol ITD zatrzymał do rutynowej kontroli zestaw należący do krajowego przewoźnika. Inspektorzy mieli poważne zastrzeżenia do stanu opon. Ich bieżniki były tak mocno zużyte, że z niektórych wystawały druty. Niektóre opony były również uszkodzone i pęknięte.



Natomiast w środę (10 czerwca) podczas działań prowadzonych na małopolskich drogach funkcjonariusze ITD zatrzymali trzy pojazdy, w których były pęknięte tarcze hamulcowe.

Każda z czterech kontroli drogowych zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych i wycofaniem pojazdów z ruchu do momentu naprawy usterek. Kierowców ciężarówek ukarano mandatami. Wobec przewoźników wszczęto postępowania administracyjne. Każdemu z nich grozi teraz po 2 tysiące złotych kary za dopuszczenie do ruchu pojazdów z niebezpiecznymi usterkami.