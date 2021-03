Chciała pomóc innemu kierowcy, została ranna

W wypadku w Świerklańcu ranna został kobieta, która chciała pomóc innemu kierowcy.

Zdjęcie Z drobnej kolizji zrobił się wypadek /

Jak wstępnie ustalili policjanci, 47-letni kierowca opla nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i zjechał do rowu. Widząc to zdarzenie 37-letnia kierująca renaulta, zatrzymała się na drodze, wysiadła z auta i chciała pomóc kierowcy opla. Za jej samochodem zatrzymał się volkswagen polo, w którego tył wjechał 61-letni kierowca peugeota. Samochody siłą odrzutu potrąciły znajdującą się poza pojazdem 37-letnią mieszkankę powiatu tarnogórskiego, która z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają tarnogórscy śledczy.

Policja przypomina, że pomoc ofiarom wypadku jest obowiązkiem każdego świadka zdarzenia. Należy to jednak zrobić tak, by nie narażać siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

Oto sposób postępowania świadka wypadku drogowego. Zabezpiecz miejsce zdarzenia:

zaparkuj swój pojazd tak, aby osłonić miejsce wypadku i zabezpieczyć przed najechaniem przez inne pojazdy,

nałóż kamizelkę odblaskową,

włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt (y) ostrzegawczy (e) - własny i z pojazdów uczestniczących w wypadku; w miarę możliwości zabezpiecz miejsce wypadku z obu stron najazdu.

Oceń liczbę rannych i ich obrażenia:

będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych - np. ilość karetek pogotowia ratunkowego.

Oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym:

będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych -np.czy zachodzi konieczność skierowania na miejsce wypadku pojazdu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej.

Wezwij służby ratownicze:

wystarczy połączenie telefoniczne z numerem alarmowym: 112. Twój komunikat winien zawierać następujące informacje: dane zgłaszającego i numer telefonu kontaktowego, miejsce zdarzenia - możliwa trasa dojazdu, liczba rannych i obrażenia, potrzeby dotyczące środków technicznych,itp.

jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy, bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu.

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym. Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi: