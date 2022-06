Chciał wręczyć policjantom 5 tys. zł łapówki. Nie wzięli

Mężczyzna proponował funkcjonariuszom 5 tys. złotych - podała w poniedziałek rzeczniczka pabianickiej policji podkom. Ilona Sidorko.

Do zatrzymania kierowcy doszło podczas kontroli prędkości w miejscowości Pawłówek niedaleko Pabianic (Łódzkie). Rzeczniczka poinformowała, że przy ograniczeniu prędkości w tym miejscu do 50 km/h samochód miał na liczniku 111 km/h.

Znów przekroczył prędkość

"W związku z tym policjanci zatrzymali kierowcę toyoty do kontroli drogowej. Poinformowali go, że w związku z popełnionym wykroczeniem będzie miał zatrzymane prawo jazdy. Szybko okazało się, że 46-letni mieszkaniec Łasku niespełna 3 miesiące wcześniej popełnił to samo wykroczenie i już wtedy stracił uprawnienia" - relacjonowała Sidorko.

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

"W celu uniknięcia odpowiedzialności za wykroczenie 46-letni kierowca zaproponował policjantom 5 tysięcy złotych łapówki. W związku z próbą wręczenia łapówki, kierowca został zatrzymany" - podkreśliła. "Podczas przesłuchania prokuratorskiego usłyszał zarzuty wręczenia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych" - zaznaczyła.

Kierowcy grozi kara nawet do 10 lat więzienia. 46-latek odpowie także za przekroczenie prędkości o 61 km/h.

***