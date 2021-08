Chciał oszczędzić 100 zł na mandacie. Teraz grozi mu więzienie

Do zdarzenia doszło w środę na ulicy Kwiatkowskiego w Sandomierzu. Policjanci z grupy Speed zatrzymali do kontroli kierowcę Mazdy, który w obszarze zabudowanym przekroczył prędkość.

"47-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego na Mazowszu w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością 84 km/h. Policjanci zaproponowali mężczyźnie mandat karny w wysokości 250 zł i 6 punktów karnych. Kierowca nie przyjął mandatu i próbował wręczyć policjantom łapówkę w wysokości 150 zł" - powiedziała PAP mł. asp. Paulina Kalandyk z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Nie był to najlepszy pomysł na zaoszczędzenie 100 zł. Kierowca Mazdy został zatrzymany i zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Za wręczenie korzyści majątkowej grozi mu do 10 lat więzienia.



