Celowo potrącił psa. Pies żyje, sprawcy może grozić 5 lat!

​Myśleniccy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę potrącenia psa w Biertowicach (Małopolskie). Mężczyzna widząc idącego drogą czworonoga, najpierw zatrzymał się, a następnie z impetem ruszył i celowo wjechał w zwierzaka. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Zdjęcie /Łukasz Solski /East News

Informacje te przekazał w czwartek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

O zdarzeniu policja dowiedziała się z relacji anonimowego świadka, zamieszczonej w internecie. "Świadek twierdził, że widział jak samochód potrącił psa, a sposób, w jaki zachował się kierowca - samochód przyśpiesza - wskazywał na to, że zrobił to celowo" - wyjaśnił rzecznik policji.



Po kilku dniach kryminalni namierzyli kierowcę. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. W środę mężczyzna został zatrzymany, usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami, a prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru.



O ostatecznej karze dla 24-latka zdecyduje sąd. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia i 100 tys. zł grzywny. Jeżeli sąd uzna, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, może wymierzyć karę pięciu lat więzienia.



Pies został odnaleziony i już wrócił do swoich właścicieli.



"Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania sprawcy zdarzenia, a w szczególności internautom" - przekazał rzecznik małopolskiej policji.