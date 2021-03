Brawurowa ucieczka motocyklisty. Skuteczna do czasu...

​Do pięciu lat więzienia grozi 28-letniemu motocykliście z Leszna (woj. wielkopolskie), który w środę rano uciekając przed policjantami popełnił łącznie 10 wykroczeń drogowych. Gdyby miał uprawnienia do kierowania dostałby 44 punkty karne - podała policja.

Reklama

Zdjęcie /Policja

Oficer prasowy leszczyńskiej policji asp. szt. Monika Żymełka poinformowała, że funkcjonariusze z grupy "Speed" przed godz. 8 zauważyli motocyklistę przekraczającego prędkość. "Kierujący yamahą jechał ulicą Piłsudskiego w kierunku Ronda Podwale z prędkością 120 km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h" - podała.

Reklama

Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i wjechał na rondo pod prąd, po czym zjechał w ul. Fabryczną. "Prawie całą ulicę Fabryczną przejechał pasem ruchu przeznaczonym do przeciwnego kierunku, do tego stopnia, że inni kierowcy zmuszeni byli zjeżdżać na prawą stronę drogi" - opisała policjantka.



Uciekający motocyklista łamiąc zakaz wyprzedzania w miejscach z ograniczeniem prędkości do 50 km/h jechał 128 km/h. "Wyprzedzał inne pojazdy omijając wysepkę, przy której znajduje się przejście dla pieszych. Swoją brawurową jazdę zakończył na skrzyżowaniu ulic Śniadeckich i Karasia, gdzie nie zapanował nad kierowanym pojazdem i przewrócił się" - dodała Żymełka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brawurowa ucieczka motocyklisty Policja

Policjanci natychmiast zatrzymali kierującego, którym okazał się 28-letni mieszkaniec Leszna. "Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania jakimikolwiek pojazdami. Motocykl, którym szarżował po mieście miał starte bieżniki opon" - podkreśliła policjantka.



Jak podliczyli funkcjonariusze, 28-latek dopuścił się przestępstwa niezatrzymania do policyjnej kontroli i dziesięciu wykroczeń drogowych. "Gdyby figurował w ewidencji kierowców na jego konto wpłynęłyby 44 punkty karne" - zaznaczyła Żymełka. Motocykliście grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.