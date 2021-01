Bilans noworocznego weekendu na drogach

​ Od 31 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 roku na polskich drogach doszło do 123 wypadków, w których zginęło 16 osób, a 157 zostało rannych - poinformował kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dodał, że w tym okresie zatrzymano ponad tysiąc pijanych kierowców, w tym 201 w sylwestra, a 418 w Nowy Rok.

Zdjęcie Doszło do 123 wypadków, 16 osób zginęło / Tytus Żmijewski /PAP

"Podczas sylwestra i minionego długiego weekendu głównym celem policyjnych działań było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach wszystkim uczestnikom ruchu" - powiedział komisarz Robert Opas.

Wskazał, że policjanci m.in. kontrolowali prędkość, zwracali szczególna uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów czy sposób przewożenia pasażerów. "Zwracali też uwagę na inne wykroczenia" - podkreślił.



"Początek roku na polskich drogach rozpoczął się stosunkowo bezpiecznie" - ocenił policjant. Dodał, że od 31 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. doszło do 123 wypadków drogowych (2019/2020 r. - 212), w których śmierć poniosło 16 osób (2019/2020 r. - 21), a 157 zostało rannych.



"Jedno z najbardziej tragicznych zdarzeń miało miejsce w Szydłowcu (Mazowieckie) gdzie w zderzeniu dostawczego Citroena z busem mercedes zginął 44-letni kierowca Mercedesa i 48-letnia pasażerka tego pojazdu" - podał.



Poinformował również, że podczas minionego długiego weekendu policjanci zatrzymali 1029 pijanych kierowców, w tym w sylwestra - 201, a w Nowy Rok - 418 (31 grudnia 2019 roku - ponad 100, a 1 stycznia 2020 - 332).



"W 511 przypadkach kierowcy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym co zakończyło się zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami na trzy miesiące" - zaznaczył.