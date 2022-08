Droga krajowa numer 18 stanowi połączenie między autostradą A4 a granicą polsko-niemiecką w Olszynie. Przebiega głównie przez województwo lubuskie, jeden z jej odcinków znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego.

DK18 zmieni się w A18

Pierwszy etap dostosowywania DK18 do parametrów autostrady został zakończony w 2006 roku, kiedy to do istniejącej trasy dobudowano drugą jezdnię. Było to o tyle istotne, że DK18 wchodzi w skład międzynarodowego połączenia E36/40, które spina ze sobą Ukrainę, Słowację, południe Polski oraz Drezno i Berlin.

W listopadzie 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie jednego z czterech odcinków liczącej w sumie 70 km trasy. Odcinek pomiędzy węzłami Żary Zachód oraz Iłowa ma 22 km i według zapewnień wykonawcy zostanie oddany do użytku we wrześniu tego roku.

Odcinek ten stanowi także obwodnicę miejscowości Żary.

Autostrada A18 - kiedy koniec budowy?

Wspomniany odcinek zaawansowany jest w 99 procentach. A jak wygląda postęp prac na pozostałych odcinkach budowy A18? Pierwszy z nich liczy 11,6 km i zaczyna się na granicy państwa, a kończy ok. 2 km za węzłem Żary Zachód. Umowę na realizację tego fragmentu podpisano w kwietniu 2020 roku, a aktualne zaawansowanie prac wynosi ok. 55 proc. Planowany termin zakończenia budowy tego odcinka to druga połowa 2023 roku.

Drugi odcinek to wspomniane 22 km trasy, które są na ukończeniu. Trzeci zaś zaczyna się 4 km przed węzłem Iłowa i kończy na granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Umowę na realizację 16,2 km trasy podpisano w styczniu 2021 r. i także ten odcinek, zaawansowany w ok. 55 proc., ma być oddany w drugiej połowie przyszłego roku.

Ostatni, dolnośląski odcinek autostrady A18, liczy 21,5 km i kończy się w okolicach miejscowości Golnice, gdzie A18 łączy się z A4. Prace na tym odcinku ruszyły w styczniu 2021 roku, a zaawansowanie robót wynosi ok. 53 proc. Termin oddania tego odcinka to także druga połowa 2023 roku.

Wartość wszystkich czterech kontraktów na budowę 70 km trasy A18 to ponad 870 mln zł.

