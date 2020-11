Auto przejechało leżącego na drodze mężczyznę. Policja szuka świadków

Policjanci proszą o kontakt świadków wypadku, do którego doszło w środę wieczorem w Borze Zapilskim w powiecie kłobuckim (Śląskie). Jadąca samochodem 28-letnia kobieta najechała na leżącego na jezdni 50-latka. Mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Jak podała w czwartek Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku, do tragedii doszło w środę po 20. "Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że jadąca w kierunku Piły 28-letnia kierująca oplem najechała na leżącego na jezdni mężczyznę, 50-letniego mieszkańca gminy Wręczyca Wielka. Poszkodowany pomimo podjętej reanimacji zmarł na skutek poniesionych obrażeń" - poinformowali policjanci.



Samochodem kierowała mieszkanka tej samej gminy, była trzeźwa. Pobrano od niej dodatkowo krew do badań - chodzi o sprawdzenie, czy nie była pod wpływem środków psychoaktywnych.



Oględziny miejsca wypadku, w obecności prokuratora, prowadzili policjanci z kłobuckiej drogówki wspólnie z technikiem kryminalistyki. Do badań stanu technicznego został zabezpieczony opel, którym jechała 28-latka. W sprawie okoliczności tragedii wypowie się także biegły z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych.



Szczegółowe okoliczności tragedii wyjaśniają śledczy z Kłobucka pod nadzorem częstochowskiego prokuratora. Wszystkie osoby będące świadkami tego wypadku lub posiadające wiedzę na temat zdarzenia policja prosi o kontakt z komendą w Kłobucku pod numerem telefonu 47 85 822 00, 997, 112 lub z najbliższą jednostką policji.