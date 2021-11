Akcja "Znicz" wciąż trwa

Od początku akcji "Znicz" w całej Polsce doszło do 288 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 345 zostało rannych - poinformował we wtorek kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Przypomniał, że akcja "Znicz" trwa jeszcze do końca dnia.

Zdjęcie Akcja "Znicz" potrwa jeszcze przez cały wtorek / Albert Zawada / PAP