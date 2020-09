22-latka spowodowała śmiertelny wypadek

​Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym przedstawił prokurator 22-latce w związku z wypadkiem, do którego doszło we wtorek (22 września br.) w miejscowości Tylewice w pow. wschowskim (Lubuskie) - poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera.

Zdjęcie 22-latce grozić będzie do 8 lat więzienia /Damian Klamka /East News

"W sprawie przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchania świadków, uzyskano wstępną opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego. 22-latce przedstawiono zarzut z art. 177§2 kk zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Podejrzana złożyła wyjaśnienia korespondujące z zebranym do tej pory materiałem dowodowym" - przekazał rzecznik.

Reklama

Dodał, że wobec 22-latki prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zatrzymał jej prawo jazdy.



Do wypadku doszło we wtorek po południu, na drodze wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Tylewice niedaleko Wschowy.



Z ustaleń śledczych wynika, że 22-latka kierując volkswagenem golfem nie zachowała należytej ostrożności podczas próby wyprzedzenia volkswagena polo kierowanego przez 59-latkę. W wyniku ciągu dalszych wydarzeń doszło do wypadku, w którym zginęła kierująca polo.



Jak ustalono, kierująca golfem nie upewniwszy się o możliwości bezpiecznego wykonania manewru, zjechała na lewy pas jezdni, jednak z uwagi na nadjeżdżające z naprzeciwka BMW chciała wrócić na swój pas. Wówczas uderzyła w tylną część poprzedzającego ją vw polo. Ten obrócił się i zjechał na przeciwległy pas ruchu wprost przed BMW. W wyniku zderzenia tych pojazdów na miejscu zginęła 59-latka kierująca vw polo.



Śledztwo ws. opisanego wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wschowie.