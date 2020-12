16-letni kierowca spowodował wypadek

​Na drodze w Uniszkach-Cegielni pod Mławą 16-latek kierujący volkswagenem transporterem doprowadził do zderzenia z oplem meriva. Wskutek wypadku ranny został pasażer osobowego auta. Nieletni kierujący busem tłumaczył, że pożyczył pojazd bez wiedzy właściciela. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, do wypadku doszło w czwartek po południu na drodze Mława-Windyki w miejscowości Uniszki-Cegielnia.

Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący volkswagenem transporterem 16-latek nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na sąsiedni pas ruchu i uderzył w jadącego w przeciwnym kierunku opla merivę.



"Oplem kierowała 35-letnia mieszkanka powiatu mławskiego. W wyniku zderzenia pojazdów, opel zjechał do rowu. Pasażer opla, 40-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, z obrażeniami twarzy został przewieziony do szpitala. Kierujący pojazdami byli trzeźwi" - przekazała rzeczniczka mławskiej policji.

Dodała, iż 16-latek, mieszkaniec Mławy, kierując busem przewoził o rok starszego kolegę. "Jak tłumaczył policjantom, samochód pożyczył bez wiedzy właściciela. Sprawa skierowana zostanie do Sądu Rejonowego w Mławie, wydział rodzinny i nieletnich" - zaznaczyła Pawłowska.

