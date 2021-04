141 km/h w terenie zabudowanym

​Policjanci zatrzymali kierowcę BMW, który znacznie przekroczył prędkość w terenie zabudowanym.

Zdjęcie Radiowóz jechał 141 km/h. Policjanci założyli, że BMW też. Pomiar wykonano jednak ze znacznej odległości, na 25-krotnym zoomie, więc trudno stwierdzić, czy oko policjanta pozwoliło zachować identyczną odległość między pojazdami /Policja

1 kwietnia 2021 roku około 12:30 w Tuszynie (woj. łódzkie) na drodze krajowej numer 12, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy z Koluszek zauważyli jadące z dużą prędkością BMW.

Policjanci dokonali pomiaru prędkości samochodu i zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą BMW siedział 34-letni mieszkaniec gminy Tuszyn.

Policjanci do pomiaru użyli wideorejestratora w nieoznakowanym radiowozie, okazało się, że w momencie włączenia nagrywania radiowóz jechał z prędkością 141 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h, co oznaczało przekroczenie prędkości o 91 km/h.



Kierowca BMW został ukarany mandatem, 10 punktami karnymi oraz stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Przypomnijmy, że wideorejestrator działa "na oko" policjanta. Urządzenie nagrywa obraz z kamery i rejestruje prędkość radiowozu. Warunkiem rzetelnego pomiaru jest utrzymywanie stałej odległości między pojazdami na czas pomiaru. Jeśli pomiar jest dokonywany z dużej odległości, nie da się tego zrobić.