138 km/h w terenie zabudowanym

Wysoki mandat, 10 punktów karnych oraz utrata prawa jazdy na trzy miesiące to konsekwencje zbyt szybkiej jazdy kierowcy volkswagena.

Zdjęcie 1,3 s pomiaru i 3 miesiące bez prawa jazdy /Policja

Funkcjonariusze z wrocławskiej drogówki patrolując wieczorową porą ulice miasta, zauważyli dynamicznie przemieszczającego się osobowego volkswagena. Po dokonaniu pomiaru prędkości okazało się, że radiowóz jechał 68 km/h szybciej, niż dozwolone w tym miejscu 70 km/h.

Przypomnijmy, że pomiar tą metodą wykonywany jest na oko - mierzona jest prędkość radiowozu, a warunkiem udanego szacowania prędkości samochodu jest utrzymywanie stałej odległości między oboma pojazdami. Przy wysokiej prędkości, która wymusza zachowanie odpowiedniego bezpiecznego dystansu nie jest to łatwe.

Kierowca volkswagena został zatrzymany do kontroli i ukarany mandatem w wysokości 400 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisane 10 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy, w związku z tym 50-latek w dalszą podróż ruszył już bez dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Od funkcjonariuszy dostał pokwitowanie, dzięki któremu może poruszać się samochodem przez kolejne 24 godziny - ma to umożliwić dojechanie do domu.